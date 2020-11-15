فاروق يوضح حقيقة توقيعه للانتقال إلى الأهلي في صفقة تبادلية مع الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى محمد فاروق، لاعب فريق بيراميدز، ما تردد حول توقيعه على عقود الانتقال إلى صفوف الأهلي، في صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب القلعة الحمراء.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" كان في كلام خلال الفترة الماضية حول انتقالي إلى الأهلي، والاتفاق بين بيراميدز وأحمد الشيخ قد تم، وصفقة توقيعي للأهلي متوقفة حتى الجلوس مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء من أجل التفاوض على بعض الأمور.

وأضاف:" اوجه رسالة لجماهير الأهلي بأنني لا ألعب بشكل حماسي زائد حين أواجه فريقي السابق، وهذه طريقة لعبي المعتادة أمام جميع الفريق حيث أبحث دائما عن الفوز".

وتابع:" حصلت مع الأهلي على العديد من البطولات، وفي حالة عدم اتمام الصفقة سأظل واحد من جمهور النادي".

وأتم فاروق تصريحاته" مجرد أن الأهلي كلمنى فلم أكن لأفكر في الأمر، لأنه شرف لأي لاعب ارتداء قميص فريق الأهلي".