طبيب المنتخب يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن الجهاز الطبي للمنتخب وضع تصورا كاملا للمعسكر الذي سبق مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية.

وقال أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه الجهاز الطبي يسير طبقا للبرتوكول الطبي الموضوع بعناية لمنتخب مصر، والجميع خضع لمسحة طبية مع انطلاق المعسكر المفتوح.

وأضاف، أن الجمعة الماضية ظهرت إيجابية المسحة الطبية الخاصة بمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ليخضع بعدها لمسحة ثانية في نفس اليوم للتأكد لتأتي الثانية أيضا إيجابية، ليتم عزله على الفور.

وأوضح، أن الأعراض التي ظهرت على محمد صلاح كانت خفيفة وتم عزله طبقا للبرتوكول الطبي، وعلى الفور بدأ في تلقي برتوكول العلاج بعد التواصل مع الإدارة الطبية في فريقه ليفربول الإنجليزي.

وتابع:"البرتوكول الطبي ينص على أن اللاعب يتم عزله، و بعد 5 أيام سيخضع محمد صلاح لمسحة طبية جديدة لتحديد موقفه من العودة إلى إنجلترا".

وأوضح، أنه حين تظهر نتيجة العينة الجديدة لصلاح بعد 5 أيام وخروجها سلبية سيصبح بإمكانه السفر من أجل العودة لفريقه ليفربول.

وأتم:" لا يوجد لاعبان يتشابهان في حالتهما بعد الإصابة بفيروس كورونا، لذلك من الصعب الحديث عن تحديد موعد عودة صلاح للملاعب".