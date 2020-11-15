حجازي: هدفنا كان تصدر المجموعة.. ويجب دراسة توجو قبل المواجهة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد المدافع الدولي أحمد حجازي، المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، أن الفوز على منتخب توجو كان أمر مهم في ظل البحث عن أول انتصار لهم في المجموعة.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء السبت، على توجو بنتيجة هدف دون رد، في إطار الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية.

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة:" مواجهة توجو كانت صعبة، والفوز كان أمر مهم، حيث كنا مطالبين بحصد الثلاث نقاط وبعد ذلك التفكير في المواجهة المقبلة".

وأضاف، أن أهمية المباراة كانت تكمن في البحث عن الفوز لتصدر المجموعة، لافتا أن الأداء مهم لكن الفوز أهم، مشيرا إلى أن الأداء سيتطور مع الوقت.

وأوضح، أن المجموعة الحالية لمنتخب مصر لم تلعب منذ عام، والأمور تسير بشكل جيد.

وأتم:" لا يوجد منتخب في قارة إفريقيا لايملك لاعبين مميزين، ومواجهة توجو المقبلة لن تكون سهلة ولابد التحضير لها بشكل جيد ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الفريق الخصم".