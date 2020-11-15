زيزو: نحاول استيعاب تعليمات البدري.. وثنائي الأهلي الأقرب لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، عن سعادته بالمساهمة في الفوز الذي حققه مع الفراعنة أمام توجو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وقال زيزو، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "هذا الفوز بداية لإعادة الثقة للجماهير ومنتخب مصر، لدينا جيل جيد يضم محترفين مميزين ولاعبين وصلوا إلى نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأضاف: "أدينا ما علينا وحققنا الأهم وهو حصد الثلاث نقاط، ونتمنى تحقيق ذات النتيجة في لقاء الثلاثاء خارج الأرض، نحاول استيعاب تعليمات المدير الفني حسام البدري وتنفيذ ما يطلبه على أرض الملعب".

وتابع: "سعيد بثقة البدري ومشاركتي أساسيا مع المنتخب، أؤدي بشكل جيد مع الزمالك وفي دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن البدري، والقادم أفضل إن شاء الله".

وأتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلا: "محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ثنائي الأهلي من أقرب أصدقائي في المنتخب، يجب أن نتحلى بالروح الرياضية، لاعبو الأهلي والزمالك أخوة وأصحاب بعيدًا عن أي شيء".