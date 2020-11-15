فرنسا تُسقط البرتغال وتتأهل إلى نهائيات دوري الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حجز المنتخب الفرنسي مقعده في الأدوار النهائية للنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بفوزه الثمين بهدف لمثله على مضيفه البرتغالي مساء السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في دوري القسم الأول بالبطولة.

وحرم المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي نظيره البرتغالي من مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي في النسخة الأولى من البطولة حيث تغلب عليه 1-0 بهدف نجولو كانتي في الدقيقة الـ53.

ورفع منتخب الديوك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما وتجمد رصيد البرتغال عند عشر نقاط في المركز الثاني.

وضمن المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى الأدوار النهائية للبطولة والتي تقام في أكتوبر 2021، فيما ضمن المنتخب البرتغالي المركز الثاني والبقاء في دوري القسم الأول للموسم المقبل.

وسيحل المنتخب البرتغالي ضيفا على نظيره الكرواتي في الجولة الأخيرة من التصفيات، بينما ستلعب فرنسا مع السويد.