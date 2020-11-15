دوري الأمم.. ألمانيا تخطف الصدارة من إسبانيا في ليلة متناقضة لراموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف المنتخب الألماني صدارة المجموعة الرابعة في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب أوكرانيا بنتيجة (3-1) في لقاء جاء ضمن الجولة الخامسة.

واستفاد منتخب "المانشافت" من تعثر منتخب إسبانيا والذي تعادل بهدف لمثله أمام منتخب سويسرا في لقاء شهد إهدار قائد منتخب "الماتادور" سيرخيو راموس ركلتي جزاء.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: ألمانيا (9 نقاط) - إسبانيا (8 نقاط) - أوكرانيا (6 نقاط) - سويسرا (3 نقاط).

وتقدم المنتخب الأوكراني بهدف سجله رومان ياريمشوك في الدقيقة 11، وتعادل المنتخب الألماني بهدف سجله ليروي ساني، ثم أضاف تيمو فيرنر الهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل فيرنر الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 64.

في المقابل، تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله ريمو فريلير في الدقيقة 26، وتعادل المنتخب الإسباني عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة إهدار سيرخيو راموس لركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و80، كما شهدت طرد نيكو إلفيدي لاعب المنتخب السويسري في الدقيقة 79.

ودخل المدافع الإسباني سيرخيو راموس ضمن قائمة أكثر اللاعبين الأوروبيين خوضا للمباريات الدولية بعدما خاض المباراة رقم 177 مع منتخب بلاده في مواجهة سويسرا.

وخاض راموس (34 عامًا) مدافع ريال مدريد مباراة دولية واحدة أكثر من الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون الذي شارك في 176 مباراة مع منتخب الأزوري.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث برصيد 169 مباراة دولية علما بأنه شارك اليوم مع بلاده في المواجهة أمام فرنسا بدوري الأمم الأوروبي.

وينفرد المصري أحمد حسن بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة ويحل العماني أحمد مبارك في المرتبة الثانية بإجمالي 179 مباراة ثم الكويتي بدر المطوع برصيد 178 مباراة دولية.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع مضيفه الإسباني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما يلتقي المنتخب الأوكراني مع مضيفه السويسري في نفس اليوم.