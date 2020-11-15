وائل جمعة: يجب أن يلجأ المنتخب للجماعية لتعويض غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق وائل جمعة، المدافع السابق للأهلي ومنتخب مصر، على فوز المنتخب الوطني على توجو بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا.

وقال جمعة في تصريحات لشبكة bein sports، إن ما يمر به منتخب مصر هو مرحلة انتقالية لبناء منتخب بجيل جديد، لكن سيظل الأهدف الأهم حاليا هو الوصول لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وأضاف، أن الأداء لم يكن بالمستوى الذي ينتظره الجميع، لكنه سيتحسن في المباريات المقبلة مع مرور الوقت.

واوضح، أن فوز منتخب مصر على توجو وتصدر المجموعة أمر طبيعي ومنطقي، لافتا أن الأداء يجب أن يتطور في باقي مباريات التصفيات.

وتابع:"لا نريد أن نتحامل على حسام البدري، لكن الفريق يعاني من بعض المشاكل مثل البطء في نقل الكرة واختيارات بعض اللاعبين".

وأتم تصريحاته:" أكيد منتخب مصر سيكون معرض لغياب محمد صلاح سواء لإصابة أو أمر أخر، لذلك يجل أن نلجأ للجماعية وأن يعمل البدري لمواجهة هذا الأمر".