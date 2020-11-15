البدري يعلق على فوز المنتخب أمام توجو.. ويوجه رسالة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أنه واجه عدة صعوبات في الفترة الماضية تتعلق بجاهزية بعض اللاعبين أو تعرض البعض الآخر للإرهاق.

وأشار البدري في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس بعد لقاء توجو، إلى أنه تلقى رسالة من محمد صلاح جناح منتخب مصر قبل المواجهة مباشرة.

وقال البدري: "واجهنا الكثير من الصعوبات في الفترة الماضية، كان لدينا الكثير من المتغييرات في عدة أمور منها هيكل الفريق".

وأكمل: "البعض كان يتعجب من وجود أكثر من 30 لاعب في المعسكر ولكني كنت أتوقع دومًا وجود مشكلة أو إصابة لدى أي لاعب".

وأضاف: "ليس كل اللاعبين بنفس الجاهزية، هناك من أرهق بسبب كثرة المباريات، وهناك من ليس لديه حساسية اللقاءات بسبب عدم لعب مباريات منذ فترة".

وأوضح: "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير والضغط الذي تعرضوا له، كان لديهم إصرار على الفوز وكان لدينا الكثير من الفرص التهديفية في الشوط الأول تحديدًا".

واختتم: "أهدي هذا الفوز للجماهير ولمحمد صلاح أيضًا، خاصة أنه أرسل لنا رسالة اليوم كان يؤكد خلالها أننا سنحقق الفوز".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا على حساب توجو بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.