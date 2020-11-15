تأكيداً للوفد.. الإسماعيلى يعلن عن ضم فخر الدين بن يوسف رسميًا

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية فى التعاقد مع التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف ، وذلك من أجل الأستمرار فى تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الشتوى.

وصرح علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن لجنة التعاقدات التى تضم كل من أحمد العجوز وخالد القماش وأبوطالب العيسوى ومحمد محسن أبوجريشة ويترأسها المهندس إبراهيم عثمان

قد أوصت باستعادة خدمات الدولى التونسى بعد تألقه اللافت للنظر ضمن صفوف الفريق ونجاحه فى الانسجام سريعا مع اللاعبين فضلا عن جاهزيته الفنية والبدنية بجانب تفضيله الاستمرار مع الدراويش رغم العروض المحلية والعربية التى تلقاها مؤخرا.ووصل اللاعب للإسماعيلية اليوم ، حيث تم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد ، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق خلال فترة الاعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد والبطولة العربية حال تحديد موعد استئنافها.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان تعمل بكل قوة على دعم الفريق بلاعبين متميزين قادرين على صنع الفارق وذلك للمنافسة على جميع البطولات بداية من الموسم الجديد .

وكان الوفد أكد من قبل عن اقتراب عودة بن يوسف من جديد لصفوف الفريق

اقرأ أيضاً خبر انضمام فخر الدين بن يوسف بالوفد