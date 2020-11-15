إسبانيا تسقط في فخ التعادل وألمانيا تعتلي الصدارة وتقلب الطاولة على أوكرانيا

سقطت إسبانيا المتصدرة السابقة في فخ التعادل أمام مضيفتها سويسرا 1-1 في مباراة شهدت إهدار قائد "لاروخا" سيرخيو راموس ركلتي جزاء السبت في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم السبت.



فلحساب المجموعة الرابعة من المستوى الأول، احتفل راموس بأسوأ طريقة ممكنة بمباراته التاريخية ضد سويسرا بإهداره ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و80 كانتا كفيلتين بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق الفوز والبقاء في الصدارة.



ومنح ريمو فرولر التقدم لسويسرا بتسديدة خادعة بيسراه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية البعيدة للحارس اوناي سيمون (26).



وأنقذ قائد "لا فوريا روخا" مرماه من هدف محقق بعد خطأ فادح من الحارس اوناي سيمون الذي خرج من مرماه لملاقاة هاريس سيفيروفيتش لكن الأخير تخطاه وواصل طريقه داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى الخالي لكن راموس تقمص دور حارس المرمى وابعد الكرة من على خط المرمى (55).



وأهدر راموس فرصتين لادراك التعادل من ركلتي جزاء الأولى بعد لمسة يد على على المدافع ريكاردو رودريغيز (57)، والثانية بعد خطأ على المهاجم البديل ألفارو موراتا من قبل المدافع نيكو ألفيدي الذي تعرض للطرد (80)، حيث تألق حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ يان سومر بتصديه للركلتين.



وهي المرة الأولى التي يهدر فيها لاعب في منتخب إسبانيا ركلتي جزاء في مباراة واحدة، كما أنها المرة الأولى التي يضيع فيها راموس ركلة جزاء مع المنتخب منذ كأس أوروبا 2016 ضد كرواتيا. وسبق لراموس أن سجل قبل مباراة اليوم 23 ركلة ناجحة متتالية مع فريقه ريال مدريد والمنتخب.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف البديل جيرارد مورينو هدف التعادل بتسديدة من داخل المنطقة في سقف الشباك بعد تمريرة عرضية من سيرخيو ريغيلون (89).



وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة رفعت ألمانيا رصيدها إلى تسع نقاط في الصدارة بعد فوزها على أوكرانيا بفارق نقطة أمام إسبانيا، وبات مصير تأهلها بين يديها قبل القمة الحاسمة الثلاثاء المقبل أمام مضيفتها إسبانيا في اشبيلية في الجولة السادسة الأخيرة.



وهز تيمو فيرنر الشباك مرة في كل شوط ليقود ألمانيا لقلب تأخرها إلى فوز 3-1 على ضيفتها أوكرانيا، وجاءت ثنائية مهاجم تشيلسي 33، 64 بعدما ألغى ليروى ساني 23 تقدم أوكرانيا المفاجئ في الدقيقة 12.

المصدر: وكالات