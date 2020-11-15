شكرا لقرائتكم خبر عن لويس إنريكي: راموس يمتلك أعصاب حديدية تؤهله لتسديد ركلات الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إن سيرجو راموس، مدافع الماتادور وفريق ريال مدريد، هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء داخل صفوف المنتخب الإسباني.

وأكد المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لموقع ماركا، أن راموس يمتلك أعصاب حديدية وقدرات فنية عالية تؤهله لتسديد ضربات الجزاء بكل ثبات وسلاسة، الأمر الذي دفعني لاختياره لتنفيذ ركلات الجزاء.