شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في برشلونة بسبب إصابة بوسكيتس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق والتوتر داخل برشلونة عقب تعرض سيرجيو بوسكيتس، لاعب منتخب إسبانيا، وفريق البرسا، لإصابة قوية خلال لقاء الماتادور، أمام منتخب سويسرا.
ووفقا لموقع «ماركا»، اللاعب الإسباني سيخضع اليوم لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه عن الملاعب. في الوقت نفسه يختار، رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، بديل سيرجيو بوسكيتس خلال لقاء أتلتيكو مدريد المقبل.
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