شكرا لقرائتكم خبر عن «لوف»: منتخب ألمانيا يسير على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، سعادته الكبرى بالفوز على أوكرانيا بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

ووفقا لموقع صحيفة «بيلد»، الألمانية، قال المدرب الألماني، إن منتخب الماكينات يسير حاليا على الطريق الصحيح، خاصة بعد تجانس العناصر الجديدة مع القديمة.