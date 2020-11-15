شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنواني: رامز حفظ الله موهبة كبيرة.. ومصر «هتخسره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ياسر الشنواني، نجم المصري السابق، إن اللاعب رامز حفظ الله، موهبة كبيرة، والمنتخب المصري، كان في حاجة لخدماته.

وأضاف ياسر الشنواني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "رامز حفظ الله موهبة كبيرة وأعرفه منذ فترة، ووالداه يتمنيان وضعه على الطريق الصحيح في عالم الاحتراف".

وأكمل: "والداه كانا يرحبان بشدة بانضمام نجلهما للمنتخب المصري، لكن طريقة التعامل مع اللاعب من جانب اتحاد الكرة تسبب في اختياره للمنتخب المغربي، ويجب محاسبة المتسبب في ذلك".

وأردف: "اللاعب جيد ومصر سوف تفتقد وجوده، هو يلعب بمركز محمد النني، والد اللاعب لم يرفض تحمل مصروفات اللاعب، ولكن ما عقد الأمور هو ما جاء في خطاب الاتحاد ومطالبتهم لوالد اللاعب بشكل مباشر، ما حدث من الجبلاية كان مفاجأة، أعتقد أن ماحدث خطأ إداري".