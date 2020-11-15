عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسالة محمد صلاح تقود منتخب مصر للفوز على توجو

الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365

رغم غيابه عن مباراة توجو، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، إلا أن محمد صلاح لعب دورا في المباراة.



وحقق منتخب مصر فوزا مهما على توجو بنتيجة 1-0، ليقفز إلى صدارة المجموعة السابعة بـ5 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني.

محمد صلاح غاب عن المباراة، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم مساء الجمعة.

حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، كشف عن رسالة خاصة تلقاها مع اللاعبين من قبل نجم ليفربول الإنجليزي، قبل بداية المباراة.

وقال البدري في تصريحات بعد المباراة إن محمد صلاح وجه رسالة للاعبين قبل انطلاق المباراة، وأكد لهم أنهم سينجحون في الفوز بها.

وحرص المدير الفني للمنتخب المصري على إهداء الفوز إلى محمد صلاح، متمنيا له الشفاء في القريب العاجل.

من ناحية أخرى، تحدث حسام البدري عن الصعوبات التي واجهت المنتخب المصري قبل مباراة توجو، مؤكدا تقديره للاعبين على قدرتهم على تجاوزها.

وأوضح البدري: "فوز مهم جدا بعد فترة صعبة، كانت بداية فيها صعوبات تحدثت عنها من قبل، الفترة الماضية قبل المباراة كانت أيضا بها صعوبات بسبب الضغط".

وأضاف: "المتغيرات كانت كثيرة بالنسبة لهيكل الفريق، قمت بضم لاعبين كثيرين لأنني كنت أعتقد أن هناك متغيرات ستحدث، بالإضافة إلى أن وجود لاعبين أقل جاهزية من غيرهم، ولكن برغم كل هذا الأهم هو تحقيق الفوز".

وأتم: "طاهر محمد طاهر أصيب، وإصابة محمد حمدي في الحوض كل هذه متغيرات، ولكن أشكر جميع اللاعبين على إصرارهم على الفوز".