شكرا لقرائتكم خبر عن ‏7 حقائق في فوز منتخب مصر على توجو.. «أول انتصار منذ 503 يومًا»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأول انتصاراً ثميناً على حساب نظيره التوجولي بهدف نظيف، بمنافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقفز المنتخب المصري لصدارة مجموعته بالتصفيات بمشاركة منتخب جزر القمر برصيد 5 نقاط.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 7 حقائق رقمية عن فوز منتخب مصر على حساب نظيره التوجولي.

المنتخب المصري حقق أول انتصار له في عام 2020، والأول له منذ 30 يونيو من عام 2019 حينما فاز الفراعنة على أوغندا بمنافسات كأس أمم أفريقيا بالقاهرة.

المدير الفني حسام البدري يحقق أول انتصار رسمي له مع منتخب مصر على المستوى الرسمي وثالث انتصار له بشكل عام بعد الفوز في وديتي ليبريا وبوتسوانا.

محمود حمدي الونش يسجل أول هدف دولي له بقميص منتخب مصر.

للمرة الثانية تتحقق نتيجة 1/0 في مواجهات مصر وتوجو، حيث كانت المرة الأولى في الانتصار الوحيد الذي حققه التوجوليون على الفراعنة في ودية عام 2000.

للمواجهة الثالثة على التوالي أمام مصر يفشل توجو في تسجيل أي أهداف، فقبل الخسارة بهدف في أمسية السبت، خسر بنتيجة 3/0 في أخر مواجهتين.

المنتخب المصري حقق فوزه السابع على توجو من ضمن 9 مباريات جمعت الطرفين، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.

حقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في لقاء الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا، حيث انتصر في الجولة ذاتها بتصفيات نسخة 2019 على حساب أي سوايتيني برباعية، عقب تعادل مع منتخب نيجيريا في لقاء الجولة الثالثة لتصفيات 2017.