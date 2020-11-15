شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: «مش ده أداء منتخب مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر سابقًا، على أداء منتخب مصر بعد فوزه أمام توجو في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.
وأكد الحضري في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مبروك على منتخب مصر الثلاث نقاط ونتمنى تحسين الأداء في الفترة المقبلة».
وتابع: «هناك فترة كبيرة من أجل تحسين القوة البدنية وعمل استشفاء ومن يقول أن المنتخب يعاني من الإجهاد فذلك أمر غير صحيح على الإطلاق ومش هو ده أداء منتخب مصر».
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