شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يعلن رغبة «مكتوبة» لاستمراره في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جاريث بيل، لاعب توتنهام رغبته في الاستمرار داخل صفوف فريقه الإنجليزي الحالي وعدم العودة مرة أخرى لفريقه الأساسي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقًا لموقع ديلي ميل الإنجليزي، كتب اللاعب الويلزي رغبة لناديه الإنجليزي الحالي للتواجد داخل صفوفه المواسم المقبلة وعدم العودة مجددا لصفوف النادي الملكي الذي خرج منه الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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