حسام البدري: الحكم حرمنا من 3 ركلات جزاء.. وردود الأفعال «على ‏عيني وراسي»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على فوز الفراعنة مباراة توجو، موجهاً الشكر لجميع اللاعبين. وشدد البدري في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر» على أهمية النقاط الثلاثة وتحقيق الفوز في ظل بعض الظروف الصعبة التي واجهت منتخب مصر. وعن ردود الأفعال الغاضبة من جماهير مصر بسبب تراجع الأداء قال البدري: «على عيني ورأسي وكل مرحلة لها صعوباتها». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن غياب محمد صلاح أثر على منتخب مصر بشكل سلبي، فضلاً عن القرارات التحكيمية التي حرمت الفراعنة من 3 ركلات جزاء. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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