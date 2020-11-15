شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري عن شارة قيادة منتخب مصر: «مكنش حد يقدر يقولي أتنازل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر سابقًا، على أزمة شارة القيادة بصفوف منتخب مصر. وأكد الحضري في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مكنش حد يقدر يفتح فمه معايا ويقولي هات الشارة». وتابع: «الأقدمية تحكم شارة القيادة في منتخب مصر منذ قديم الأزل». وأتم: «عبدالله السعيد أسعد لاعبي المنتخب المصري بحمله شارة قيادة المنتخب». الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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