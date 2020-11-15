شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو.. قدمه لاتعرف مرمى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «أوبتا» للاحصائيات الكروية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، فشل خلال مسيرته في هز شباك منتخب فرنسا.

وأكد التقرير، أن النجم البرتغالي واجه المنتخب الفرنسي 6 مباريات ولم ينجح «الدون» في تسجيل أي هدف خلال مسيرته الكروية.

كان المنتخب الفرنسي فاز على نظيره البرتغالي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور مجموعات الدوري الأووربي.