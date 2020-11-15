شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو.. قدمه لاتعرف مرمى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «أوبتا» للاحصائيات الكروية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، فشل خلال مسيرته في هز شباك منتخب فرنسا.
وأكد التقرير، أن النجم البرتغالي واجه المنتخب الفرنسي 6 مباريات ولم ينجح «الدون» في تسجيل أي هدف خلال مسيرته الكروية.
كان المنتخب الفرنسي فاز على نظيره البرتغالي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور مجموعات الدوري الأووربي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو.. قدمه لاتعرف مرمى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.