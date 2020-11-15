شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتحدث عن سبب عدم مشاركة «كوكا».. وإصابة محمد هاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن أحمد حسن «كوكا» يقدم مستوى متميز بالتدريبات.

وقال البدري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «كوكا يقدم مستوى متميز بالتدريبات، سبب عدم الاعتماد عليه اليوم هو طريقة اللعب وأحيانا ستتغير وقد يظهر بمباراة توجو الثانية».

وعن محمد هاني: «تعرض لكدمة خفيفة خلال المباراة، لكن حالته جيدة الآن، وسيخضع للمزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه مرة أخرى».