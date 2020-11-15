شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يختار خليفة فان دايك داخل ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تحرك ليفربول الإنجليزي لضم مدافع جديد يدعم الخط الدفاعي لحامل لقب البريميرليج خلال الفترة المقبلة لتعويض غياب فان دايك، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.
وأكد التقرير، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعطى الضوء الأخضر لضم مدافع نادي أولمبياكوس، البرتغالي روبن سيميدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الخطوط الدفاعية للفريق الأحمر.
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