شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع دان أكسل زاجادو في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن نادي مانشستر يونايتد يعسى للتعاقد مع المدافع الفرنسي دان أكسل زاجادو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الخطوط الدفاعية المتهزة بشدة داخل صفوف الشياطين الحمر خلال هذا الموسم.

وأكد التقرير، أن سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وضع خطة تعاقدية لاستقطاب عدد من اللاعبين السوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم مراكز مانشستر يونايتد.