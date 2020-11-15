شكرا لقرائتكم خبر عن الرجل الثاني يقود إيطاليا أمام بولندا بأوامر كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ألبريكو إيفاني مدرب إيطاليا المساعد إنه لم يعد يستطيع أن يحصي عدد الغيابات في فريقه قبل مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد في ظل معاناته من عدوى كوفيد-19 والإصابات والإرهاق.
وسيقود إيفاني المنتخب الإيطالي بدلا من روبرتو مانشيني، الذي يعزل نفسه بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، فيما لن يستطيع المهاجم تشيرو إيموبيلي المشاركة بسبب نتيجة غير حاسمة لفحص كوفيد-19.
ويغيب المدافع ليوناردو بونوتشي بسبب إصابة في الفخذ، لتتأجل مشاركته رقم 100 مع إيطاليا، فيما يغيب لاعب الوسط روبرتو جاليارديني والمهاجم أندريا بيلوتي لعدم اكتمال جاهزيتهما قبل المباراة التي تقام في ريجيو إميليا.
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