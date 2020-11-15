شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد فاروق عن اقترابه من العودة لصفوف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فاروق، لاعب فريق نادي بيراميدز، أن الاتفاق تم مع أحمد الشيخ للانضمام لبيراميدز، وهناك جلسة منتظره مع أمير توفيق لحسم التعاقد معه والعودة للأهلي.
وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك أشخاص غاضبة أني ألعب ضد الأهلي بغل، حسب كلامهم، لكني لا أفعل ذلك فهذه هي طريقة لعبي بها حماس وإن كان غل فهو غل كروي مشروع».
وأتم حديثه: «الأهلي ساهم بمسيرتي وتوجت معه ببطولات.. ياريت الناس تشيل فكرة إني بغل أو حاجة، أنا بحب النادي وبحترم جماهيره».
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