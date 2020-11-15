شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين يقرر اعتزال كرة القدم في هذا النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهاجم الأرجنتيني، هيجواين، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إنه قرر الاعتزال داخل صفوف فريقه الحالي، وعدم الانتقالات لأندية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهاجم الأرجنتيني، لشبكة «ESPN»، أنه كان يرغب في العودة لصفوف فريقه السابق ريفر بليت، ولكن الظروف الاقتصادية لهذا النادي بسبب جائحة كورونا لم تسمح بتفعيل هذا الأمر على أرض الواقع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر هيجواين يقرر اعتزال كرة القدم في هذا النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.