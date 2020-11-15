شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين يقرر اعتزال كرة القدم في هذا النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهاجم الأرجنتيني، هيجواين، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إنه قرر الاعتزال داخل صفوف فريقه الحالي، وعدم الانتقالات لأندية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهاجم الأرجنتيني، لشبكة «ESPN»، أنه كان يرغب في العودة لصفوف فريقه السابق ريفر بليت، ولكن الظروف الاقتصادية لهذا النادي بسبب جائحة كورونا لم تسمح بتفعيل هذا الأمر على أرض الواقع.