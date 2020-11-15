شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: نيمار يرفض الاستمرار في سان جيرمان من أجل العودة لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «سبورت» الكتالوني، أن نيمار نجم منتخب البرازيل، يرفض التجديد لفريقه الحالي باريس سان جيرمان، من أجل العودة لفريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد التقرير، أن باريس سان جيرمان، سيطلب 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات النجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: نيمار يرفض الاستمرار في سان جيرمان من أجل العودة لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.