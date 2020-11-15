شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: نيمار يرفض الاستمرار في سان جيرمان من أجل العودة لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «سبورت» الكتالوني، أن نيمار نجم منتخب البرازيل، يرفض التجديد لفريقه الحالي باريس سان جيرمان، من أجل العودة لفريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد التقرير، أن باريس سان جيرمان، سيطلب 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات النجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة.