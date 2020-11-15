شكرا لقرائتكم خبر عن والدة «حفظ الله» تكشف كواليس سبب عدم اختيار نجلها اللعب لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت والدة اللاعب رامز حفظ الله، لاعب ميلوول الإنجليزي، إن نجلها لم يرفض عدم تمثيل منتخب مصر، مثلما ادعت بعض وسائل الإعلام.

وأضافت والدة اللاعب رامز حفظ الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الجامعة المغربية تواصلت مع نجلي في فبراير الماضي، للانضمام للمنتخب المغربي ولكن الوضع توقف بسبب كورونا».

وتابعت: «نجلي أجرى حوارين مع وسائل إعلام مصرية ووعدونا بالاتصال بربيع ياسين لمتابعته، وتواصلت مع ربيع ياسين وطلب الحصول على مقاطع فيديو لنجلي وشاهدها بالفعل».

وأكملت: «مطالبة اتحاد الكرة بتحملنا قيمة انتقال اللاعب لمصر، تقلل من قيمته الفنية، ونادي ميلوول، لا علاقة له باختيار رامز اللعب للمغرب بدلا من مصر، فالنادي لا يتدخل مطلقا في اختيارات اللاعبين فهذه قراراتهم الشخصية».

وأكدت: «لم نرفض الانضمام لمنتخب مصر، ولكن اتحاد الكرة لم يتابعنا مجددا، ومصر والمغرب قريبين من قلب نجلي ولا مانع لتمثيل أي منهما، ولكنه في النهاية فضل اللعب لأسود الأطلس».