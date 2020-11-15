شكرا لقرائتكم خبر عن والدة «حفظ الله» تكشف كواليس سبب عدم اختيار نجلها اللعب لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت والدة اللاعب رامز حفظ الله، لاعب ميلوول الإنجليزي، إن نجلها لم يرفض عدم تمثيل منتخب مصر، مثلما ادعت بعض وسائل الإعلام.
وأضافت والدة اللاعب رامز حفظ الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الجامعة المغربية تواصلت مع نجلي في فبراير الماضي، للانضمام للمنتخب المغربي ولكن الوضع توقف بسبب كورونا».
وتابعت: «نجلي أجرى حوارين مع وسائل إعلام مصرية ووعدونا بالاتصال بربيع ياسين لمتابعته، وتواصلت مع ربيع ياسين وطلب الحصول على مقاطع فيديو لنجلي وشاهدها بالفعل».
وأكملت: «مطالبة اتحاد الكرة بتحملنا قيمة انتقال اللاعب لمصر، تقلل من قيمته الفنية، ونادي ميلوول، لا علاقة له باختيار رامز اللعب للمغرب بدلا من مصر، فالنادي لا يتدخل مطلقا في اختيارات اللاعبين فهذه قراراتهم الشخصية».
وأكدت: «لم نرفض الانضمام لمنتخب مصر، ولكن اتحاد الكرة لم يتابعنا مجددا، ومصر والمغرب قريبين من قلب نجلي ولا مانع لتمثيل أي منهما، ولكنه في النهاية فضل اللعب لأسود الأطلس».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر والدة «حفظ الله» تكشف كواليس سبب عدم اختيار نجلها اللعب لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.