شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«الونش» يُكمل مسلسل أهداف مدافعي مصر في مواجهات توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار شاق حققه منتخب مصر الأول بهدف دون رد على حساب نظيره التوجولي، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويدين منتخب أحفاد الفراعنة في انتصاره هذا لمحمود حمدي «الونش» مدافع الزمالك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد الذي جني به منتخبنا القومي النقاط الثلاثة.

وأكمل «الونش»مسلسل أهداف مصر في شباك توجو عبر أقدام ورؤوس المدافعين وأصحاب المهام الدفاعية.

وكان هاني رمزي أول مدافع مصري يسجل في شباك توجو وذلك في رباعية الفراعنة بتصفيات مونديال 1994.

وفي مباراة ودية حسمها الفراعنة بالسبعة على حساب توجو في عام 1997 نجح ثنائي الدفاع المصري سمير كمونة وعبدالظاهر من زيارة شباك المنافس.

من جديد يسجل عبدالظاهر السقا مدافع منتخب مصر في مرمى توجو في انتصار الفراعنة خلال مباراة ودية جمعت الطرفين في عام 2000.