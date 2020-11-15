شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يكشف أسباب انخفاض مستوى بول بوجبا مع «الديوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بانخفاض مستوى لاعب الوسط، بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، ومنتخب فرنسا. وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل»، إن بوجبا انخفض مستواه الفني بسبب عدم ارتياحه نفسيا داخل فريقه الحالي مانشستر يونايتد. وأكد أنه حاول إشراكه في لقاء فنلندا الذي خسره الديوك بهدفين، من أجل إعادة الثقة له مرة أخرى بعدما افتقدها بشدة خلال المرحلة الأخيرة. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

كانت هذه تفاصيل خبر ديشامب يكشف أسباب انخفاض مستوى بول بوجبا مع «الديوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.