شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يفتقد خدمات عمرو السولية في مواجهة توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب عمرو السولية، متوسط ميدان فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام توجو، بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2022، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في توجو.

وكان منتخب مصر قد فاز مساء السبت بملعب القاهرة على توجو بهدف نظيف بمنافسات الجولة الثالثة للتصفيات وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

ويأتي غياب السولية لعقوبة الإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء جديدة خلال مباراة السبت.