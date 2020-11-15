شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» قوية من ألمانيا في شباك أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بريمونتادا قوية، حقق المنتخب الألماني فوزا هاما على نظيره أوكرانيا بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أحرز رومان ياريمتشوك هدف أوكرانيا الوحيد في الدقيقة 11، وتعادل ساني لمنتخب ألمانيا عند الدقيقة 23، ثم يسجل يتمو فيرنر هدفين متتالين عند الدقيتين 33 و65، ليعتلى المانشافت صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وتجمد أوكرانيا في المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط.