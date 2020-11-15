شكرا لقرائتكم حسام البدرى يكشف ما قاله لمحمد صلاح بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إن حالة الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، مستقرة جدا، قائلا: "أنا بعد ما بلغوا صلاح بموضوع كورونا على الغداء أنا كنت عنده أنا والدكتور فى غرفته على طول وكنا مرتديين كمامات طبية واتكلمنا معاه وقولت له دي وارد أي حد يصاب بها وإنت ما عندكش أعراض والدكتور طمنه إن طالما مفيش أعراض بتكون بسيطة ومش معدية لحد تانى".

وتعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا، ليغيب عن مباراة مصر وتوجو، فى اللقاء الذى أقيم مساء السبت، فى استاد القاهرة الدولى، في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مجددا توجو يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية.

وعلق حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، على الفوز في مباراة توجو، قائلا:" 3 نقاط مهمين للغاية وبشكر الاعبين على الفوز وال3 نقاط مهمين في مشوار التأهل الأفريقي ردود أفعال الجمهور على عينا ورأسنا وكل مرحلة له صعوبات ونحن في الفترة الأخيرة تجمعنا على فترات وبدأنا المعسكر على مراحل".

وتابع البدري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الشوط الأول مرضي بشكل كبير والشوط الأول كان به 3 ضربات جزاء، لم يكن هناك حكماً للفار، موضحاً أن المرحلة الفوز فيها مهم للغاية والصعوابات التى تعيشها المنتخب ويجب الانسجام.

وأشار حسام البدري، أن اللاعبين أدوا بشكل كبير ولو كان صلاح موجود كان الوضع سيكون أفضل وأنا راضي عن أداء اللاعبين، لم يحدث أي مشكلة مع طارق حامد وهو من اللاعبين الممتزين، قائلا:" سنلعب بعد 48 ساعة ونمتلك مجموعة".

وعن الحالة الصحية لمحمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا، قال:" نطمئن على حالة صلاح دائما من خلال التواصل الدائم والدولة مهتمة بشكل كبير بحالة اللاعب ولن يستغرق وقتاً طويلاً في الشفاء من كورونا".