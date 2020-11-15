شكرا لقرائتكم أبو العلا: صلاح يخضع لفحص خلال 5 أيام ومسحة للفراعنة تمت عقب المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول أن حالة الدولي المصري الأسطوري محمد صلاح هداف فريق ليفربول مستقرة ولا تدعو للقلق وأنه بانتظار المسحة المقبلة للتأكد من شفاءه خلال الأيام القليلة المقبلة.

أضاف محمد أبو العلا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب اون تايم" أنه اتفق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول على استمرار محمد صلاح بالقاهرة للعلاج تحت اشراف منتخب مصر لحين ظهور سلبية العينة التي سيتم التأكد من خلالها خلا 5 أيام مقبلة.

أوضح محمد أبو العلا أن منتخب مصر أجرى مسحة كورونا عقب انتهاء مباراة توجو التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف مساء السبت في ملعب استاد القاهرة ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وواصل محمد أبو العلا حديثه أن منتخب مصر سيخضع وفر وصوله الى توجو لمسحة جديدة قبل المباراة مشدداً على أن المسحة التي تمت مساء السبت ستظهر نتيجتها صباحاً قبل سفر البعثة لخوض المباراة المقبلة.

وشدد محمد أبو العلا على أن هناك تنسيق تام بين مصر والنادي الإنجليزي لعلاج محمد صلاح متمنياً له الشفاء في أقرب وقت.

وأشار طبيب منتخب مصر الى أن الجهاز الطبي لم يقصر نهائياً في الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة اللاعبين قبل انطلاق معسكر الفراعنة بداية من الفترة المفتوحة مرورا بوضع تدابير لعدم التدريب والاستشفاء في الأماكن المخصصة بالفندق بالإضافة الى صالة الجيمانزيوم.

واستكمل محمد أبو العلا أن هناك طبيبة استشاري مكافحة العدوى بالقصر العيني وشاركت في وضع تصور إقامة منتخب مصر.