شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى يتابع حالة محمود البدرى بعد إصابته بكورونا مع الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الاوليمبى الكورس العلاجى لمحمود البدرى لاعب الاسماعيلى والمنتخب الأوليمبى للتعافى من فيروس كورونا.

وحرص لاعبو الإسماعيلى على الاطمئنان على زميلهم محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق بعد إصابته بكورونا داخل معسكر المنتخب الأولمبى، حيث أجرى اللاعبون اتصالات هاتفية باللاعب طالبوه خلالها بالتماسك لعبور هذه الفترة الصعبة واستعادة كامل عافيته كما تلقى اللاعب اتصالات مساندة من الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش.

وأعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، إصابة محمود البدرى لاعب المنتخب بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة قبل مباراة كوريا الجنوبية الودية، موضحًا أن اللاعب حالته جيدة للغاية ولم تظهر عليه أى أعراض رغم إيجابية المسحة، لافتًا أنه سيتم عمل مسحة جديدة للاعبين قبل مباراة البرازيل الودية يوم 17 نوفمبر الجارى.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، سلبيا، مع نظيره الكورى الجنوبى فى المباراة التى جرت بينهما مساء الخميس على ستاد السلام فى افتتاح الدورة الودية التى تقام فى مصر بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وينتظر النادى الاسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.