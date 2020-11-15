شكرا لقرائتكم حسام البدري: لست نادما على استبعاد كهربا وهذه حقيقة أزمتى مع طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حقيقة وجود أزمة مع طارق حامد عقب لقاء المنتخب أمام توجو قائلا:" لم تحدث أي أزمة مع طارق حامد لاعب ممتاز ولم يحدث أي شيء معه" وجلس طارق حامد على مقاعد الاحتياطي أمام توجو، قبل أن يشارك في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

ورد حسام البدري في تصريحات تلفزيونية على سؤال هل هو نادم على استبعاد كهربا خاصة بعد إصابة محمد صلاح بكورونا قائلا:"؟)"على ماذا سأنم وكل مرحلة ولها الاختيارات الخاصة بها ولدينا وفرة من اللاعبين وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع دائما".

حقق منتخب مصر فوزا صعبا و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية ، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 6 و يتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.