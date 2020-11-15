شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: مدرب بيراميدز أظهر مقومات النجاح في 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله نجم الزمالك سابقاً أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز مدرب مميز ويمتلك من الصفات والإمكانات التي تؤهله للنجاح في الدوري المصري الممتاز.

وقال المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بيراميدز خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" إن المدير الفني الجديد خلال الأيام الثلاثة التي قاد فيه بيراميدز منحنا انطباع جيد عنه من خلال فكره التدريبي المختلف واهتمامه بكافة التفصيلات الخاصة بالفريق واللاعبين وكل ما يدار بشأن النادي خلال فترة الاعداد للموسم الجديد بالإضافة الى ذكائه وحصوله على بطولات عديدة خلال مشواره التدريبي وكلها أمور تساهم في تكوين رؤية مميزة عنه.

أضاف محمود فتح الله أن بيراميدز يعمل خلال الفترة المقبلة على الفوز بالبطولات التي يشارك فيها مشيراً الى ان التعاقدات التي أبرمت وتتم حالياً ستساهم بشكل كبير في قدرة الفريق على حسم المباريات لصالحه في المستقبل مشدداً على أن ناديه تعرض للظلم خلال نهائي مسابقة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي التي خسرها الفريق المصري بهدف نظيف بسبب تحامل الحكم على اللاعبين بشكل كبير.

وشدد محمود فتح الله أنه يأمل في خروج نهائي دوري أبطال أفريقيا بالشكل الذي يليق بمكانة الفريقين كروياً في القارة الافريقي وأن الفريقين يمتلكان مفاتيح كثيرة جداً قبل المواجهة وإن كانت أمنيات أي فرد منتمي للزمالك يأمل في تتويجه باللقب القاري خاصة وأن مباريات القطبين دائماً ما تكون خارج التوقعات.

ورفض محمود فتح الله الاعتراف بأن المقابل المالي هو السبب الوحيد لانتقال أحمد فتحي ورمضان صبحي مشدداً على أن 100 مليون مصري يعملون من أجل المال لكن هناك أمور عديدة ابرزها مشروع النادي والفكر الذي يعمل به.