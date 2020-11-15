شكرا لقرائتكم شاهد.. منتخب مصر يصل فندق الإقابة بعد الفوز على توجو بهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منتخب مصر الأول فندق الإقامة بعد الفوز على منتخب توجو بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما أمس السبت، بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وأحرز هدف منتخب مصر محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث، وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وغادر طارق حامد حافلة الفريق بعد مغادرة جميع اللاعبين وحسام البدرى المدير الفنى، ثم توجه لفندق الإقامة دون الحديث مع أى شخص.