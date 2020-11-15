شكرا لقرائتكم الحاوى:مستوى المنتخب سيتطور وكنت أفضل البدء بطارق حامد وقفشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق، أن فوز المنتخب على توجو مهم جدا غير أن أداء مصر غير مقنع والأهم الصعود أولا ثم محاسبة الجهاز الفنى وحسام البدري.

وأضاف فى برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك: كنت أفضل البدء بطارق حامد وقفشة منذ البداية ولكن حسام البدرى فضل السولية والننى بسبب دوافعهما الهجومية، ومن رأى أن طارق حامد سيكون أساسيا فى تشكيل المنتخب أمام توجو على ملعبهم وطارق لاعب مميز فى مركزه.

وواصل: شخصية الفريق تتوقف على المدير الفنى ونجوم المنتخب لأن اللاعبين هم من يصنعون الشخصية، والوضع الطبيعى لمنتخب مصر التأهل والمنافسة على المربع الذهبى فى كأس الأمم الإفريقية.

واستكمل: اختيارات لاعبى المنتخب جيدة جدا ويوجد 7 لاعبين من القوام الأساسى لمنتخب مصر ولكنهم ليسوا على مستواهم الحقيقى، ولو المنتخب لم يتأهل ستبقى كارثة كبيرة، وسبب المستوى أنه بعد غياب وأول مباراة ومستوى المنتخب سيتطور".