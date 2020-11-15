شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: صلاح لاعب محورى وحققنا الهدف الأهم من مباراة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، حققنا الهدف الأهم من مباراة توجو الفوز والثلاث نقاط، مضيفا لا بد أن يكون التتويج بلقب الأمم الإفريقية هو مهمة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وأضاف فى برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك، منظومة كرة القدم فى مصر ضعيفة وهشة فلا أحد يلوم على منتخب مصر واستكمال الدورى تسبب فى تراجع أداء المنتخب الوطنى.

وواصل عبد الحليم حديثه: محمد صلاح لاعب محورى وهو من يصنع الفارق مع المنتخب ورمضان صبحى لاعب مميز ولها امكانيات فردية بمروره بالكرة وسط الدفاعات المتكتلة رغم غيابه سنة عن اللعب .

واستكمل نجم الزمالك السابق، حسام البدرى مضغوط بشكل غير طبيعى ومسألة التأهل والصعود إلى الكاميرون محسومة تماما، مضيفا مستوى اللاعبين مختلف فى المنتخب بسبب تغير الاجهزة الفنية والاعتماد الكلى على الدفاع وانطلاقات محمد صلاح فقط والان سرعة تريزيجيه.

وتابع المباريات الودية الحل الأمثل لحل أزمة التوليفة والتجانس داخل صفوف المنتخب الوطنى، مضيفا مصر تحتاج إلى الخبرات فى مباراة توجو القادمة ومن المؤكد أن توجو ستكون أقوى وأشرس على أرضها ولا يوجد وقت لتعديل مستوى المنتخب أو طريقة اللعب.