شكرا لقرائتكم بركات: نصادف سوء حظ.. والفوز على توجو الثلاثاء يعوض نتائج الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن البدايات التي شهدتها نتائج الفراعنة مع الجهاز الفني الحالي لم تكن جيدة للغاية ولا ترضي طموح الجماهير والمسئولين عن منتخب مصر.

أكد محمد بركات في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب اون تايم"، أن نتيجة المباراة أمام توجو جيدة وأتت بالنقاط الثلاث ووضعت الفريق في صدارة المجموعة مع جزر القمر بنفس الرصيد من النقاط.

أضاف محمد بركات أن المنتخب سيلعب على الفوز أمام توجو في مباراة الثلاثاء المقبل، لرغبة اللاعبين والجهاز الفني في الحصول على نتيجة المباراة حتى يستريح الجميع في طريق المشاركة بأمم أفريقيا المقبلة.

وأوضح محمد بركات أن الجهاز الفني صادف سوء حظ كبير بإصابة عدد من اللاعبين أمثال حسين الشحات ومحمد فاروق وطاهر محمد طاهر ومحمد حمدي بالإضافة الى ثنائي الزمالك محمود حمدي الونش، ومحمود علاء الذين تعافى من الإصابة مع ناديهم قبل انطلاق المعسكر بأيام قليلة.

وواصل محمد بركات حديثه أن سوء الحظ اكتمل بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وهو الأمر الذي أحزننا جميعاً لأننا واللاعب أيضاً كانت لديه الرغبة في التواجد مع الفراعنة في رحلة توجو المقبلة.

وشدد محمد بركات خلال حديثه على أن الجهاز الفني يسعى حالياً الى الخروج بأفضل نتيجة من المباراة المقبلة أمام توجو لأنه ستكون أكبر تعويض عما فات من المنتخب الوطني في المباريات الماضية بالتصفيات.