شكرا لقرائتكم والدة رامز حفظ الله: نجلي لم يرفض منتخب مصر.. ولم نلق اهتماما من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكدت المغربية سمير ملوكي والدة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الانجليزي، أن نجلها لم يرفض الانضمام لمنتخب مصر للشباب.
وقالت والدة اللاعب خلال مداخلة تليفزيونية: "تواصلنا مع ربيع ياسين مدير فني منتخب الشباب وبالفعل تعامل معنا بكل ذوق وأدب، وطلب الحصول على فيديوهات لرؤية نجلي.
وتابعت والدة اللاعب: وبعد ذلك طلب ياسين حضور نجلي لمصر وطلبنا منه أن تكون تلك الأمور رسمية، لأنه تابع لفريق ميلوول الإنجليزي ولابد من مخاطبة فريقه أولا.
وأفصحت: وبالفعل أرسلوا الخطاب الرسمي ولكن كانت هناك بعض البنود منقوصة، أهمها تكلفة اللاعب بالسفر وبكل المصروفات، وهذا الأمر يقلل من قيمة اللاعب.
وأكدت: لم نرفض انضمام رامز لمنتخب مصر ولكن لم نلق متابعة من المنتخب بعد إرسال الخطاب والرد عليه.
وأتمت كلماتها: نجلي انضم للمنتخب المغربي بعد إرسال خطاب رسمي من الجامعة المغربية، مصر والمغرب بالنسبة لرامز واحد ولا يوجد فرق بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة رامز حفظ الله: نجلي لم يرفض منتخب مصر.. ولم نلق اهتماما من الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.