شكرا لقرائتكم والدة رامز حفظ الله: نجلي لم يرفض منتخب مصر.. ولم نلق اهتماما من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت المغربية سمير ملوكي والدة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الانجليزي، أن نجلها لم يرفض الانضمام لمنتخب مصر للشباب.

وقالت والدة اللاعب خلال مداخلة تليفزيونية: "تواصلنا مع ربيع ياسين مدير فني منتخب الشباب وبالفعل تعامل معنا بكل ذوق وأدب، وطلب الحصول على فيديوهات لرؤية نجلي.

وتابعت والدة اللاعب: وبعد ذلك طلب ياسين حضور نجلي لمصر وطلبنا منه أن تكون تلك الأمور رسمية، لأنه تابع لفريق ميلوول الإنجليزي ولابد من مخاطبة فريقه أولا.

وأفصحت: وبالفعل أرسلوا الخطاب الرسمي ولكن كانت هناك بعض البنود منقوصة، أهمها تكلفة اللاعب بالسفر وبكل المصروفات، وهذا الأمر يقلل من قيمة اللاعب.

وأكدت: لم نرفض انضمام رامز لمنتخب مصر ولكن لم نلق متابعة من المنتخب بعد إرسال الخطاب والرد عليه.

وأتمت كلماتها: نجلي انضم للمنتخب المغربي بعد إرسال خطاب رسمي من الجامعة المغربية، مصر والمغرب بالنسبة لرامز واحد ولا يوجد فرق بينهم.