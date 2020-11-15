شكرا لقرائتكم البرتغالى باتشيكو ومعاوناه يصلون القاهرة بعد تأخر طائرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، رفقه معاونيه إلى القاهرة، بعد تأخر طائرته التى كانت من المقرر أن تصل فى تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، السبت، وسيعود المدرب البرتغالى بداية من اليوم، الأحد، لقيادة تدريبات الفريق بعدما تولى مدحت عبد الهادى قيادة التدريبات منذ يوم الأربعاء الماضى، بعد الإجازة التى حصل عليها المدرب البرتغالى على هامش التوقف الدولى.

ومن المقرر أن يتسلم البرتغالى باتشيكو، تقريراً من مدحت عبد الهادى، بشأن حالة كافة اللاعبين ومدى الالتزام بتنفيذ البرامج الموضوعة لهم من عدمه بعدما تولى تدريب الفريق منذ عودة المران يوم الأربعاء الماضى بعد الإجازة التى حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع عقب مباراة الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، إلى جانب تقرير من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق حول حالة اللاعبين

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، حيث ستكون المرة الأولى فى تاريخ البطولة القارية التى تشهد تأهل فريقين من بلد واحدة للمباراة النهائية، وسبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.