علاء نبيل: أداء منتخب مصر غير مقنع مع حسام البدري

علق علاء نبيل، نجم الكرة المصرية سابقًا، على أداء منتخب مصر بعد فوزه أمام توجو في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وأكد علاء نبيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أداء مزعج للغاية والنتائج تغطي على الأداء السيئ".

وتابع: "منذ فترة طويلة ومنتخب مصر

لا يقدم مستوى ممتع للجماهير وهذه هي خامس مباراة للجهاز الفني ولكن الأداء غير ممتع".

وأتم: "منتخب مصر أكبر من ذلك وقادر على تقديم أكبر من ذلك ونتمنى تصحيح الأداء وفي النهاية نقول مبروك لمنتخب مصر على الثلاث نقاط". [