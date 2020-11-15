محمد فاروق يوضح موقفه من الانتقال للأهلي

أكد محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز ان الاتفاق تم مع أحمد الشيخ للانضمام لبيراميدز ، وهناك جلسة منتظره مع أمير توفيق لحسم التعاقد معي.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش

الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان هناك اشخاص غاضبة إني بلعب امام الأهلي ب"غل" حسب كلامهم، لكني لاافعل ذلك فهذه هى طريقة لعب بها حماس.

واضاف ان في الأول والاخر الأهلي ساهم بمسيرتي وتوجت معه ببطولات.. ياريت الناس تشيل فكرة إني بغل أو حاجه واتم انه لعب في الأهلي وله فضل عليه وتوجت ببطولات معه، جمهور الأهلي بحترمه وبحبه".