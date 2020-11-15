محمد فاروق يوضح موقفه من الانتقال للأهلي

أكد محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز ان الاتفاق تم مع أحمد الشيخ للانضمام لبيراميدز ، وهناك جلسة منتظره مع أمير توفيق لحسم التعاقد معي.
وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتشالذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان هناك اشخاص غاضبة إني بلعب امام الأهلي ب"غل" حسب كلامهم، لكني لا
واضاف ان في الأول والاخر الأهلي ساهم بمسيرتي وتوجت معه ببطولات.. ياريت الناس تشيل فكرة إني بغل أو حاجه واتم انه لعب في الأهلي وله فضل عليه وتوجت ببطولات معه، جمهور الأهلي بحترمه وبحبه".
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