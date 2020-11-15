أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد الشناوي طالبه بغلق صوت الجماهير المسجل بسماعات ستاد القاهرة.
وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدىالبلد : "محمد الشناوي تحدث معي بين الشوطين وطالبني بغلق صوت الجماهير المسجل بسماعات ستاد القاهرة، لأنه كان عالي جدا واللاعبين وجدوا صعوبات في سماع
وعن طارق حامد: "طارق حامد لم يغضب مطلقا، وهنأني بالفوز بعد المباراة، فترة المعسكر كانت قليلة لكني سعيد بروح وتركيز اللاعبين وعلاقتهم ببعض".
وأتم: "حرصنا على الاطمئنان على حالة محمد صلاح بعد الوصول لفندق الإقامة".
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يكشف كواليس حديث الشناوي معه بين الشوطين.. وحقيقة غضب طارق حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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