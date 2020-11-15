حسام البدري يكشف كواليس حديث الشناوي معه بين الشوطين.. وحقيقة غضب طارق حامد

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد الشناوي طالبه بغلق صوت الجماهير المسجل بسماعات ستاد القاهرة.

وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى

البلد : "محمد الشناوي تحدث معي بين الشوطين وطالبني بغلق صوت الجماهير المسجل بسماعات ستاد القاهرة، لأنه كان عالي جدا واللاعبين وجدوا صعوبات في سماعبعضهم بعض خاصة مع عدم تجمعهم منذ فترة كبيرة".

وعن طارق حامد: "طارق حامد لم يغضب مطلقا، وهنأني بالفوز بعد المباراة، فترة المعسكر كانت قليلة لكني سعيد بروح وتركيز اللاعبين وعلاقتهم ببعض".

وأتم: "حرصنا على الاطمئنان على حالة محمد صلاح بعد الوصول لفندق الإقامة".