علاء نبيل: رحيل الأجانب سيسبب معاناة للزمالك والأهلي والدليل المنتخب

قال علاء نبيل، نجم الكرة المصرية سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك سيعانوا بشكل كبير حال رحيل الأجانب عن صفوفهم والدليل أداء منتخب مصر في الفتر ةالماضية وخاصة أمام توجو في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم

أفريقيا.

وأكد علاء نبيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك هيعانوا كثيرًا حال رحيل الأجانب باستثناء مصطفى محمد في الزمالك". وتابع: "الأهلي والزمالك لا

يمتلكون لاعبين مؤثرين في الثلث الهجومي من الملعب وجميعهم أجانب أمثال آليو ديانج وعلي معلول في الأهلي وبن شرقي وفرجاني ساسي في الزمالك ولو رحلوا أندية المربع الذهبي ستعاني كثيرًا وسيؤثر ذلك على مستواهم". وأتم: "يجب الأهتمام بفرق الناشئين لخلف جيل جيد قادر على قيادة المنتخب في السنوات المقبلة على المدى الطويل للعودة إلى الانتصارات والبطولات".