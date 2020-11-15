علاء نبيل: رحيل الأجانب سيسبب معاناة للزمالك والأهلي والدليل المنتخب

قال علاء نبيل، نجم الكرة المصرية سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك سيعانوا بشكل كبير حال رحيل الأجانب عن صفوفهم والدليل أداء منتخب مصر في الفتر ةالماضية وخاصة أمام توجو في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أممأفريقيا.
وأكد علاء نبيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك هيعانوا كثيرًا حال رحيل الأجانب باستثناء مصطفى محمد في الزمالك". وتابع: "الأهلي والزمالك لا
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