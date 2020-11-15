أحمد حسن: البدري فرط في حقه وأخطأ بعدم إقامة معسكر للمنتخب

علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على عدم إصرار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة معسكر في الفترة الماضية استعدادًا لمبارتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.
وأكد أحمد حسن في تصريحاتعبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام البدري فرط في حق من حقوقه وكان يجب إقامة معسكر لتجميع اللاعبين حتى ولو لم
وتابع: "المجموعة المتواجدة في صفوف منتخب مصر قوية ولا تحتاج لمباريات ودية ولكن كانوا يحتاجون للتجمع خاصة أن المنتخب لم يخوض أي مباريات منذ شهر نوفمبر من العام الماضي".
وأتم: " كان يجب على المدير الفني للفراعنة إقامة معسكر لمنتخب مصر، خاصة أنها مرحلة هامة للغاية"
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