أعرب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد من مشاركة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز أمام توجو في لقاء اليوم.
وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب موهبة ولا يختلف أحد على قدراته ولكن مشاركته في الوقت الجاري خاطئ".
وتابع: "هناك لاعبين كانوا الأحق بالمشاركة أمام توجو وعلى رأسهم محمود عبدالمنعمكهربا لاعب النادي الأهلي خاصة أنه يشارك مع الأهلي بشكل أساسي في الوقت الجاري".
وأتم: "أزمة كهربا مع محمد فضل كانت مفتعلة واستبعاده كان بسبب تلك الأزمة ولكن اختيارات حسام البدري كانت خاطئة ولكن للجهاز الفني كامل الاحترام في اختياراته".
كما علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على أداء منتخب مصر بعد فوزه أمام توجو
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن ينتقد أداء المنتخب أمام توجو ويعلق على مشاركة رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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