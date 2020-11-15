أحمد حسن ينتقد أداء المنتخب أمام توجو ويعلق على مشاركة رمضان صبحي

أعرب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد من مشاركة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز أمام توجو في لقاء اليوم.

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب موهبة ولا يختلف أحد على قدراته ولكن مشاركته في الوقت الجاري خاطئ".

وتابع: "هناك لاعبين كانوا الأحق بالمشاركة أمام توجو وعلى رأسهم محمود عبدالمنعم

كهربا لاعب النادي الأهلي خاصة أنه يشارك مع الأهلي بشكل أساسي في الوقت الجاري".

وأتم: "أزمة كهربا مع محمد فضل كانت مفتعلة واستبعاده كان بسبب تلك الأزمة ولكن اختيارات حسام البدري كانت خاطئة ولكن للجهاز الفني كامل الاحترام في اختياراته".

كما علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على أداء منتخب مصر بعد فوزه أمام توجو

في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا. وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فوز منتخب مصر اليوم مهم للغاية وحسن موقفه في المجموعة إلى حد ما ولكن مستواه مقلق". وأوضح: " منتخب مصر ظهر بأداء مُخيب أمام توجو ويقلق الجماهير في الفترة المقبلة وأتمنى أن يكون الأداء أفضل من ذلك". وأتم: "قبل الدخول للفنيات فمصر تمتلك قوام جيد من اللاعبين ولكن الأداء اليوم لا يطمئن الجماهير نهائيًا".